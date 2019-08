Bewaffneter in Walmart in Missouri festgenommen: Attentat verhindert

In Springfield in den USA konnte die Polizei offenbar ein Attentat verhindern. Die Beamten nahmen einen Mann fest, der schwer bewaffnet war und wohl einen Supermarkt stürmen wollte.

Springfield. Die Polizei in Springfield im US-Staat Missouri hat einen bewaffneten Mann in einem Geschäft der Einzelhandelskette Walmart festgenommen. Es seien keine Schüsse gefallen, schrieb die Polizei in einem Facebook-Post am Donnerstag.

Der Mann sei am Donnerstagnachmittag in Militärkleidung mit einem „taktischen Gewehr“ aufgetaucht, zitierte die Zeitung „Springfield News-Leader“ den Polizisten Mike Lucas. Er habe mehr als 100 Munitionsladungen bei sich gehabt.

Kunden liefen in Panik aus dem Laden, als sie den Mann sahen. Ein Feuerwehrmann, der nicht im Einsatz war, hielt ihn mit einer Waffe in Schach bis die Polizei eintraf, wie Lucas sagte. „Seine Absicht war offensichtlich, hier Chaos zu erzeugen, und das hat er gemacht.“

Am Samstag hatte ein Bewaffneter in einem Walmart in El Paso in Texas 22 Menschen getötet und viele verletzt.

RND/AP