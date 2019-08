Influencerin gibt vor, Wandern gewesen zu sein – doch ihre Schwester lässt sie auffliegen

Eine Instagrammerin aus den USA gab mit einem Bild aus einem Wald in Sportkleidung vor, Wandern gewesen zu sein. Doof nur, dass ihre Schwester ein zweites Bild aus einer anderen Perspektive aufnahm, die zeigte, wo die junge Frau wirklich unterwegs war.

“Die Natur ist das beste Heilmittel gegen all unsere Probleme”, schrieb US-Instagrammerin Casey Sosnowski unter ein Bild, das sie in Sportkleidung und mit einer Trinkflasche vor einem Waldstück zeigt. “Lake Okahumpka Park and Trail”, steht oben als Ort der Aufnahme drüber. Ihre Follower glaubten also, dass die junge Frau Wandern war.

Doch das änderte sich schnell – als die Schwester der Instagrammerin sie enttarnt. Auf Twitter postet Carly Sosnowksi neben einen Screenshot des Posts ihrer Schwester ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie eine andere Person die Instagrammern vor den Bäumen fotografiert. Im Vordergrund ist ein Gartenbeet und ein ordentlich gemähter Rasen zu sehen. “Meine Schwester hat gesagt, sie würde wandern gehen … das ist unser Garten”, schreibt sie dazu.

Ups! So hatte Casey Sosnowski, der mehr als 5000 Menschen auf Instagram folgen, das wohl nicht geplant. Sie änderte kurz darauf ihre Bildbeschreibung in “War ich wandern? Nein. Ist das mein Garten? … Vielleicht” und den Ort der Aufnahme in “The Villages, Florida”. Und nicht nur die Instagrammerin selbst, sondern auch ihre Follower nehmen es mit Humor. “Das hat dich wahrscheinlich noch bekannter gemacht”, kommentiert eine Nutzerin. “Ich gehe auch in meinem Garten wandern”, schreibt ein anderer. “Geh bloß nicht im Wald verloren”, wiederum ein anderer.

Follower des Instagrammerin nehmen den Fake mit Humor

RND/hsc