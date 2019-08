Selbstmord Epsteins: NY-Bürgermeister wendet sich gegen Sexring-Komplizen

Epstein sei mit seinem Tod dem Prozess entgangen, doch New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio will gegen seine Komplizen vorgehen: Es sollen weitere Personen an einem Sexring beteiligt gewesen sein. Epstein war wegen Missbrauchs angeklagt.

New York. Nach dem mutmaßlichen Selbstmord des Unternehmers Jeffrey Epstein im Gefängnis will New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio die Aufklärung des Missbrauchsskandal weiter vorantreiben. „Jeffrey Epstein mag seinem Tag vor Gericht entkommen sein, aber wenn die wohlhabenden Raubtiere, die an seinem Sexring beteiligt waren, glauben, dass sie gerade davongekommen sind, liegen sie falsch“, schrieb de Blasio am Samstag auf Twitter. Er versprach den Opfern Gerechtigkeit.

Epstein war am Samstagmorgen gegen 6:30 Uhr Ortszeit (12:30 Uhr MESZ) von Mitarbeitern der Haftanstalt gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden, wie das Gefängnis im New Yorker Stadtteil Manhattan mitteilte. Dort sei er schließlich für tot erklärt worden. Das Bundesgefängnis untersteht dem Justizministerium. Epstein wurde der Missbrauch und die Prostitution Dutzender Minderjähriger vorgeworfen.

– Jeffrey Epstein tot in Zelle aufgefunden: Gerichtsakten belasten auch britischen Prinz Andrew

– US-Justizminister ordnet Untersuchung von Epsteins Tod an

RND/dpa