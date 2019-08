Monsun in Indien: 190 Todesopfer in den überfluteten Gebieten

Die schweren Monsununwetter im Süden und Westen Indiens fordern immer mehr Opfer: 190 Menschen sind bereits ums Leben gekommen. Die Hilfsbereitschaft im Land ist groß.

Neu Delhi. Bei den schweren Monsununwettern im Süden und Westen Indiens sind in den vergangenen Tagen 190 Menschen ums Leben gekommen. Sie ertranken in überfluteten Gebieten, wurden von Wassermassen mitgerissen oder unter Trümmern einstürzender Gebäude begraben, teilten die Katastrophenschutzbehörden am Montag mit.

Draußen warten weitere Gefahren: Krokodile

Wenn es die Menschen aus den Häusern geschafft hatten, wartete manchmal eine weitere Gefahr: Krokodile. Eines der Tiere rettete sich auf das Wellblechdach eines Hauses im Bundesstaat Kerala, wie ein Video einer indischen Nachrichtenagentur zeigt. Andere Videos zeigten, wie die Krokodile Hunde angriffen, schrieben indische Medien.

Papst Franziskus betet für die Hilfsmaßnahmen

Mehrere Hunderttausend Menschen flohen in den vergangenen Tagen vor den Fluten, viele verloren ihre Häuser. Es gab viel Hilfsbereitschaft: Eine junge Fußballmannschaft in Kerala soll vor ein paar Tagen 300 Familien gerettet haben, wie indische Medien berichteten.

Inzwischen betet auch Papst Franziskus für die Hilfsmaßnahmen, wie er über ein Telegramm des Vatikans mitteilen ließ. Er lasse den Familien der Opfer seine Anteilnahme zukommen.

Die Monsunzeit dauert bis September

Die Monsunzeit dauert in Südasien gewöhnlich bis September. Zwar ist der Regen für die Landwirtschaft lebenswichtig – er richtet aber auch immer wieder großen Schaden an. Im Juli gab es Dutzende Tote in den nordöstlichen Staaten Bihar und Assam.

RND/dpa