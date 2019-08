Weil die Mütze ins U-Bahn-Gleisbett fällt: Vater bringt Kind in Lebensgefahr

Einem vierjährigen Kind fällt aus Versehen seine Mütze aufs U-Bahn-Gleis. Doch anstatt dem Kind eine neue zu kaufen, hielt ein Vater seinen Sohn so fest, dass das Kind die Mütze erreichen konnte. Das hätte tödlich enden können.

Nürnberg. In einer Nürnberger U-Bahnstation hat ein Vater nach Polizeiangaben sein vier Jahre altes Kind und sich selbst in höchste Gefahr gebracht. Weil dem kleinen Jungen beim Aussteigen aus dem Zug seine Mütze ins Gleisbett gefallen sei, habe ihn der 28-Jährige so gehalten, dass er die Kappe vom Gleis fischen konnte.

Der Junge sei nicht nur in Lebensgefahr gewesen, weil ein Zug hätte kommen können, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. „Er war der stromführenden Schiene gefährlich nahe.“ Eine Berührung hätte tödlich enden können. Den Mann, der sich am Montagabend „unverantwortlich und höchst gefährlich“ verhalten habe, erwarte nun eine Anzeige.

RND/dpa