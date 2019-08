Carmen Geiss postet Foto von sich mit Babybauch – und sorgt für Verwirrung

Millionärsgattin Carmen Geiss postet Bild mit deutlicher Rundung. Ist sie etwa wieder schwanger?

Saints Tropez. Ist sie schwanger oder nicht? Millionärsgattin Carmen Geiss (54) sorgt mit einem alten Schnappschuss auf Instagram für ordentlich Verwirrung. Darauf zu sehen: Carmen, die mit Tochter Shania schwanger ist, und die damals einjährige Davina.

Darunter zeigt sie ein zweites Bild von heute, auf dem eine deutliche Rundung zu erkennen ist und Shania den Bauch ihrer Mutter küsst. Dazu schreibt die 54-Jährige: „2004 und 2019!! Ich habe mich doch kaum verändert.“ Ist Carmen Geiss also tatsächlich wieder schwanger und präsentiert ihr Bäuchlein.

Hunderte Fans fragen in den Kommentaren auf Instagram: „Bist du schwanger?“ oder „Hab ich was verpasst?“ Andere fragen, ob es sich bei dem zweiten Bild überhaupt um die Millionärin handelt, denn ihr Kopf ist darauf überhaupt nicht eindeutig zu erkennen. Oder streckt die 54-Jährige vielleicht einfach nur ihren Bauch raus? Ob Carmen und ihr Mann Robert tatsächlich Nachwuchs erwarten, bleibt am Ende unbeantwortet.