Ingo Kantorek: Rührende Liebeserklärung an seine Frau kurz vor dem Unfall

Drei Tage vor dem tödlichen Unfall postete Ingo Kantorek noch eine rührende Liebeserklärung an seine Frau Suzana, mit der er seit 20 Jahren zusammen war.

Köln. Seit 20 Jahren waren „Köln 50667“-Liebling Ingo Kantorek und seine Frau Suzana ein Paar, 18 Jahre davon verheiratet. Am Freitag sind die beiden bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Drei Tage vorher hatte Ingo Kantorek seiner Suzana noch eine rührende Liebeserklärung auf Instagram gemacht.

Dort schrieb er: „Du verdienst jemanden, der dich liebt und zwar mit jedem einzelnen Herzschlag. Jemanden, der ständig an dich denkt, der jede Minute in Gedanken bei dir ist und überlegt, was du machst, wo du bist und ob es dir gut geht. Du brauchst jemanden, der dir hilft, deine Träume zu verwirklichen. Jemanden, der dich vor deinen Ängsten beschützt. Du brauchst jemanden, der dich mit Respekt behandelt. Und alles an dir liebt, vor allem deine Fehler. Und genau eine solche Person ist der zweite Teil deiner Seele, wenn diese Person in dein Leben tritt, finden sich zwei Seelen, die füreinander bestimmt. Danke, dass du all das, seit 20 Jahren, für mich bist.“ Dazu postete er mehrere Hashtags. Unter anderem #Suzingo, der sich aus den beiden Vornamen zusammensetzt.

Bereits zum Hochzeitstag der beiden Anfang Juli hatte Suzana bei Instagram geschrieben: „Heute sind wir 18 Jahre verheiratet, und 20 Jahre zusammen. Du hast nicht nur mich geheiratet, du hast auch Denis als deinen Sohn angenommen. Du bist ein wundervoller Ehemann und Vater. Ich liebe dich über alles, mein Schatz.“

