Kinder in Rollstuhl gezwungen: Mutter vor Gericht

Eine Mutter soll ihren Kindern über Jahre hinweg schwere Krankheiten angedichtet haben. Sie selbst schweigt zu den Vorwürfen. Dafür äußert sich eine Tochter.

Lübeck. Rheuma, Asthma, die Bluter- und die Glasknochenkrankheit – alle diese Leiden soll eine 49 Jahre alte Mutter ihren Kindern angedichtet haben, um widerrechtlich Sozialleistungen zu kassieren. Seit Montag muss sich die Frau aus Lensahn in Schleswig-Holstein vor dem Landgericht Lübeck verantworten. „Meine Mandantin will sich zu den Vorwürfen nicht äußern“, sagte Verteidiger Frank Eckhard Brand gleich zu Beginn.

140 000 Euro sollen erschlichen worden sein

Seit 2010 soll die Mutter Behörden, Krankenkassen und Schulen vorgespiegelt haben, ihre 2002, 2005 und 2008 geborenen Söhne und ihre im Jahr 2000 geborene Tochter litten an schweren Krankheiten und müssten im Rollstuhl sitzen. Dazu habe sie Arztberichte gefälscht und Spezialisten nicht vorhandene Symptome geschildert, die die Kinder angeblich aufwiesen, wie es in der Anklage heißt. Insgesamt soll so ein Schaden von rund 140 000 Euro entstanden sein.

Die Frau hat noch eine weitere Tochter, die von dem mutmaßlichen Betrug ihrer Mutter nicht betroffen war. Die heute 27-Jährige sagte am Montag als Zeugin aus.

„Wir gehen davon aus, dass die Kinder durch das Handeln der Mutter körperliche und auch seelische Schäden davongetragen haben“, sagte Staatsanwältin Dorothea Röhl. Irgendwann hätten die Kinder selbst angenommen, schwer krank zu sein.

Kindern wurde Rheuma und die Glasknochenkrankheit eingeredet

Das bestätigte die älteste Tochter der Angeklagten in ihrer Zeugenaussage. „Meine Mutter hat den Kindern erzählt, ihre Krankheiten würden sich verschlimmern, wenn sie nicht im Rollstuhl säßen“, sagte sie. Sie selbst habe sich dem Ansinnen der Mutter widersetzt als die ihr einreden wolle, sie litte wie ihre Brüder an Rheuma und der Glasknochenkrankheit.

Die 27-Jährige, die seit 2014 nicht mehr im Elternhaus lebt, war als einziges der Kinder zu einer Aussage bereit. Ihre Schwester verweigerte die Aussage, ihre Brüder erschienen nicht vor Gericht.

„Ich vermute, es ging meiner Mutter neben dem Geld auch um Aufmerksamkeit“, sagte die Tochter auf eine Frage der psychiatrischen Gutachterin. In einer TV-Sendung im Jahr 2014 war die Angeklagte als Alltagsheldin mit vier behinderten Kindern gefeiert worden. Eine Aufzeichnung der Show wurde im Gerichtssaal abgespielt.

Der Schwindel flog erst auf, als der zuständige Kreis Ostholstein 2016 Unstimmigkeiten entdeckte und Anzeige erstattete. Die Kinder wurden vom Jugendamt in Obhut genommen und in Pflegefamilien untergebracht.

RND/dpa