Mutmaßlicher Sexualstraftäter in Hamburg aus Psychiatrie ausgebrochen

Bislang lief die Suche erfolglos: Ein 27-jähriger Sexualstraftäter ist aus einer geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie in Hamburg ausgebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Hamburg. Die Polizei in Hamburg fahndet nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der 27-Jährige sei am Montagmittag aus der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf geflüchtet, teilte ein Sprecher des Lagezentrums der Hansestadt am Abend mit. Nach Polizeiangaben blieb die bisherige Suche unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann erfolglos. Die Fahndung dauerte am Abend an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

RND/dpa