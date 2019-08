Tiere gerettet: Mann hielt Ziegen und Gänse zwischen Kadavern und Müll

Polizisten retteten mehrere verwahrloste Tiere von einem Stuttgarter Gartengrundstück. Sie lebten zwischen verwesten Tierkadavern und Sondermüll – vermutlich seit langem.

Stuttgart. Polizisten haben knapp 20 verwahrloste Tiere von einem Stuttgarter Gartengrundstück gerettet. Gegen den 48-jährigen Besitzer werde wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auf dem Gelände seien unter anderem Ziegen, Gänse und Hühner gehalten worden.

Tiere lebten vermutlich seit langem in unzumutbaren Verhältnissen

Eine Passantin habe am Montagabend die Polizei gerufen, weil der Schnabel einer Gans in einer Bierdose festgesteckt habe. Als die Beamten eintrafen, fanden sie verweste Geflügelkadaver, Sondermüll und Gegenstände auf dem Grundstück, an denen sich die Tiere verletzen konnten. Die Ställe waren voller Kot. Genug Trinkwasser und Futter stand den Tieren demnach nicht zur Verfügung, so dass die Ziegen durch den maroden Zaun schlüpften und Bäume auf dem Nachbargrundstück anfraßen. Das Veterinäramt habe am Dienstag entschieden, die Tiere in Tierheimen unterbringen zu lassen. Die Polizei geht davon aus, dass sie mehrere Monate auf sich allein gestellt waren.

RND/dpa