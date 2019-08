“Forbes”: Dwayne “The Rock” Johnson ist wieder bestbezahlter Schauspieler

Er hat sich die Spitze zurückerobert: Laut dem US-Branchenmagazin “Forbes” ist Hollywoodstar Dwayne Johnson der bestbezahlte Schauspieler der Welt. So viel soll er innerhalb eines Jahres mit Kinofilmen, Fernsehrollen und Modekooperationen verdient haben.

New York. Vom einstigen Profi-Wrestler zum absoluten Topverdiener in Hollywood: Der „Fast and Furious“-Star Dwayne Johnson (47) ist laut dem US-Magazin „Forbes“ zum bestbezahlten Schauspieler der Filmindustrie aufgestiegen. Mit Gesamteinnahmen von geschätzt 89,4 Millionen US-Dollar binnen zwölf Monaten konnte sich der Actiondarsteller zum zweiten Mal nach 2016 an die Spitze des Branchenrankings setzen.

Einnahmen aus Kinofilmen, Fernsehrollen und Modekooperationen

Im Kino ist der als „The Rock“ („Der Fels“) bekannte Hüne aus den USA gerade in „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ zu sehen, wo er zusammen mit Jason Statham die Menschheit vor einem tödlichen Virus retten muss. Sein Geld macht er neben Kinofilmen auch mit Fernsehrollen („Ballers“) und einer Kooperation mit einem bekannten Modehersteller.

Auf Rang zwei listet „Forbes“ den australischen Schauspieler Chris Hemsworth, der den Großteil seiner 76,4 Millionen US-Dollar dem Kassenschlager „Avengers: Endgame“ verdankt – genau wie sein drittplatzierter US-Kollege Robert Downey Jr., der von Juni 2018 bis Ende Mai 2019 66 Mio. verdiente.

RND/dpa