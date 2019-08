Brände in zwei Schulen – Teenager gesteht die Taten

Anfang Juni hat es in zwei Schulen in Erkrath bei Düsseldorf gebrannt. Dabei ist eine der beiden komplett ausgebrannt. Nun hat ein 17-Jähriger die Taten gestanden.

Erkrath. Die Brandstiftungen an zwei Schulen in Erkrath bei Düsseldorf sind Ermittlern zufolge aufgeklärt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, ist derselbe 17-Jährige verantwortlich, der bereits gestanden hat, bei einer Erkrather Kita einen Brand gelegt zu haben. Der 17-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, die Ermittlungen zu einem zweiten Tatverdächtigen dauern an. Auch das Motiv ist bislang noch unklar.

Anfang Juni hatten in Erkrath binnen eines Tages zwei Schulen gebrannt. Während in einem Schulzentrum lediglich ein Klassenzimmer in Brand gesetzt worden war, war eine Grundschule komplett niedergebrannt. Ende Juli berichteten Polizei und Feuerwehr dann von einem Brand in einer Kindertagesstätte, die durch das Feuer zerstört wurde. Grundschule und Kita sollen wieder neu aufgebaut werden.

Rund eine Woche nach dem Brand gestand ein 17-Jähriger, das Feuer in der Kita gelegt zu haben. Mittlerweile gestand er laut Polizei auch, die beiden Schulen mit einem weiteren Tatverdächtigen in Brand gesetzt zu haben.