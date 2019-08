Kicken mit Herz: Darum wird TV-Koch Tim Mälzer einmal im Jahr zum Fußball-Torwart

Einmal im Jahr stülpt sich Fernseh-Koch Tim Mälzer ein Fußball-Trikot über – und kickt in Hamburg für den guten Zweck. Bei der Benefiz-Veranstaltung “Kicken mit Herz” zeigen er und rund 30 weitere Promis, wie gut sie auf dem Rasenplatz sind.

Hamburg. Alle Jahre wieder findet seit 2008 im Sommer die Benefiz-Veranstaltung „Kicken mit Herz“ in Hamburg statt. Fast jedes Mal dabei: der beliebte TV-Koch Tim Mälzer. Schon fast legendär sind seine Einsätze als Torwart der „Hamburg Allstars“. Das ist ein lockerer Verbund von rund 30 Prominenten, die regelmäßig zu Gunsten der „Kinder Herz Medizin“ des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) gegen die Ärzte-Mannschaft „Placebo Kickers“.

An diesem Sonntag werden unter anderem folgende Prominente im Stadion Hoheluft auflaufen: Trainerlegende Ewald Lienen, Politikerin Katja Suding, Moderatorin Nova Meierhenrich, Schauspielerin Nina Petri, Sänger Johannes Oerding („An guten Tagen“) sowie die HSV-Legenden Richard Golz, Stefan Schnoor und Rodolfo Cardoso. Moderator Steffen Hallaschka führt mit Synchronsprecher Marek Erhardt durch den Tag. In der Halbzeit wird Ex-Bundesminister Sigmar Gabriel in einer Analyse Klartext über die Leistungen der Mannschaften reden und nach Spielende die offizielle Siegerehrung übernehmen.

Anstoß des Benefiz-Kicks ist um 14 Uhr. Auch in diesem Jahr gibt es eine Riesen-Tombola für den guten Zweck mit mehr als 1000 Preisen. Tickets und weitere Infos gibt es unter kickenmitherz.de

Von Thomas Kielhorn/RND