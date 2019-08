“Er gehört ganz mir”: Lindsey Vonn hat sich verlobt

Die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten wird heiraten. Der kanadische Eishockey-Profi P.K. Subban hat um ihre Hand angehalten. Mit der Hochzeit wollen sie sich allerdings noch Zeit lassen.

Los Angeles. US-Skistar Lindsey Vonn (34) und der kanadische Eishockey-Profi P.K. Subban (30) haben sich verlobt. Endlich habe er um ihre Hand angehalten, und sie habe ja gesagt, verkündete die Olympiasiegerin an der Seite von Subban in einem am Freitag geposteten Video auf Instagram. Nun gehöre er ihr ganz allein, witzelte die Sportlerin. Auch Subban stellte ein Video ins Netz, auf dem er singend erklärt, wie man einen Ring auf einen Finger steckt.

Vonn, die so viele Weltcup-Rennen gewonnen hat wie keine Frau vor ihr, hatte ihre Karriere im Winter beendet. Nach fast zwei Jahrzehnten als Skirennläuferin im Rampenlicht wolle sie sich auf ihr Privatleben konzentrieren, sagte Vonn im Februar. Und sie wolle bald Kinder haben.

Für Vonn wäre es die zweite Hochzeit. 2011 hatte sie sich nach vierjähriger Ehe von dem amerikanischen Skirennfahrer Thomas Vonn getrennt. Danach war sie mit Golfstar Tiger Woods liiert. Die Beziehung ging 2015 nach fast drei Jahren auseinander. Vonn und Subban hatten sich laut „People.com“ im Juni 2018 erstmals öffentlich als Paar gezeigt.

Einen Termin für die Hochzeit gibt es allerdings noch nicht: In einem Interview mit der „Vogue“ sagte Vonn: „Ich möchte einfach den Moment genießen. Außerdem hängt es auch von seinem Spielplan ab. Ich möchte ihn nicht stressen, es ist eine wichtige Saison für ihn.“