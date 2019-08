Dementer Mann verliebt sich erneut in seine Frau – und heiratet sie zum zweiten Mal

Ein 79-Jähriger, demenzkranker Schotte kann sich nicht mehr an seine Hochzeit erinnern. Also heiratet ihn seine Frau kurzerhand ein zweites Mal.

Vor neun Jahren wurde dem Schotten Bill Duncan (79) Demenz diagnostiziert. Seine Frau Anne (69) und er waren zu dem Zeitpunkt drei Jahre verheiratet. „Vergangenes Jahr, hatte ich Bill verloren, in dem Sinne, dass er nicht mehr wusste, wer ich war“, erzählt seine Frau nun in der TV-Sendung „This Morning“.

Doch plötzlich, vor etwa drei Wochen, habe ihr Mann angefangen sich ihr gegenüber wieder wie ein Verliebter zu verhalten. Er habe zu ihr gesagt, dass er „für immer“ mit ihr Zeit verbringen möchte. Sie habe ihn dann gefragt, ob er sie heiraten wolle – und er habe „Ja“ gesagt.

Das Paar ließ sich also ein zweites Mal trauen – mit weniger als 48 Stunden Vorbereitungszeit im Garten ihres gemeinsamen Hauses in Aberdeen. Anne Duncan erzählt in der Sendung, dass sie selbst überrascht gewesen sei, wie „unglaublich glücklich“ sie selbst gewesen sei.

rnd/lob