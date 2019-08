"A jeder is a Superstar und sauft an Schampus an der Bar - in der Schickeria": James Hetfield (l.), Frontsänger der US-Metal-Band Metallica, und Gitarrist Kirk Hammett im Olympiastadion, wo sie eine Hommage an die Spider Murphy Gang brachten Quelle: Sven Hoppe/dpa

Rock-Überraschung: Metallica-Sänger Hetfield singt Hit der Spider Murphy Gang Die Metal-Legende Metallica hat in Deutschland und Österreich Konzerte gegeben. Dabei verbeugten sich die Amerikaner mehrfach vor der Popmusik ihres jeweiligen Gastlandes. In München spielten sie jetzt den NDW-Klassiker “Schickeria” von der Spider Murphy Gang. Die Metal-Ikonen von Metallica haben’s wieder getan: Die US-Band um Frontmann James Hetfield gab auch bei ihrem Konzert am Freitagabend im ausverkauften Münchner Olympiastadion einen lokalen Gassenhauer zum Besten. Vor 69 000 Zuschauern spielte Metallica zwischendurch „Schickeria“ von der Spider Murphy Gang. Das Quartett hatte jüngst bei seinem Konzert in Köln die Karnevals-Hymne „Viva Colonia“ der Höhner angestimmt, in Wien „Schifoan“ von Wolfgang Ambros. Zweieinhalb Stunden heizte Metallica – Feuerwerk und Flammen auf der Bühne inklusive – dem Münchner Publikum ein. Von RND/dpa/hal