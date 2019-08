Kind in Husum von Hüpfburg geschleudert

Ein Junge (4) ist am Sonntag beim Spielen in einem reisenden Freizeitpark in Husum schwer verletzt worden. Er wurde aus der Hüpfburg geschleudert und landete auf dem Asphalt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und den Mann, der den Unfall verursacht hat.

Husum. Schwerer Unfall im Hüpfburgenparadies auf dem Messegelände Husum: Dort sprang ein Mann am Sonntag so stark gegen die seitliche Begrenzung, dass ein Vierjähriger aus der Hüpfburggeschleudert wurde. Er landete auf dem Asphalt und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen, teilte die PolizeiFlensburg mit.

Der Mann selbst war mit seinen drei Söhnen auf der Hüpfburg. Nach dem Vorfall ging er mit ihnen weg. Nun sucht die Polizei den Mann und Zeugen.

RND/dpa