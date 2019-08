Streit eskaliert – Angriff mit Molotow-Cocktail und Motorsäge

Unglaublicher Vorfall in Stade: Ein Streit zwischen Autofahrern ist völlig eskaliert. Einer der Männer warf einen Molotow-Cocktail und griff anschließend zu einer Motorsäge. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Stade. Im niedersächsischen Stade hat am Montag ein eskalierter Streit zwischen Autofahrern einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 47-Jähriger war am Montagnachmittag mit seinem Auto, in dem auch sein 16-Jähriger Sohn saß, mit Absicht auf einen vor ihm fahrenden Opel Corsa aufgefahren. Nachdem der Corsa-Fahrer auf einen Parkplatz gefahren war, rammte der 47-Jährige den Corsa des 30-Jährigen erneut. Anschließend eskalierte die Situation völlig.

Der 47-Jährige warf einen brennenden Molotow-Cocktail auf den 30-Jährigen. Der Molotow-Cocktail zersplitterte, ging jedoch nicht in Flammen auf. Daraufhin holte der Angreifer eine Akku-Motorsäge aus seinem Kofferraum, warf sie an und ging auf den 33-Jährigen Beifahrer des Corsa los. Dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten.

Auch Sohn beteiligt sich an Angriff

Auch der 16 Jahre alte Sohn des 47-Jährigen beteiligte sich an der Auseinandersetzung und trat mehrfach gegen den Opel Corsa. Den alarmierten Polizisten gelang es schließlich, beide zu Boden zu bringen und festzunehmen. Sie wurden ins Polizeigewahrsam gebracht und mussten sich einer Blutprobe unterziehen.

Der 30-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Der Hintergrund der Attacke ist unklar.

Von RND/frs