Vorher-Nachher-Bild geht viral: Was ist mit Lucy bloß am ersten Schultag passiert?

Die kleine Lucy aus Großbritannien entwickelt sich gerade zum Internethit. Ihre Mutter hatte ein Foto vor und nach ihrer Einschulung veröffentlicht. Die Verwandlung des Mädchens ist erstaunlich.

London. Eine Mutter in Großbritannien hat mit Fotos ihrer Tochter einen echten Internet-Hit gelandet. Die Bilder zeigen die fünfjährige Lucy vor und nach ihrem ersten Schultag – und die Verwandlung ist erstaunlich.

Jillian Falconer hatte die Bilder der Online-Zeitung „Barrhead News“ zur Verfügung gestellt. Foto eins zeigt Lucy lächelnd in ihrer Uniform vor Schulbeginn – und Foto zwei mit völlig zerzaustem Haar, zerknitterter Bluse und müdem Gesichtsausdruck.

Was steckt hinter dem witzigen Bild? Und was ist mit Lucy passiert? Falconer weiß das selbst nicht so genau. Als sie Lucy nach der Schule gefragt habe, was sie den Tag über gemacht habe, habe ihre Tochter nur geantwortet: „Nicht viel.“

Sie soll aber einen „tollen Tag“ gehabt haben, weil sie all ihre Freunde wiedergesehen habe – und sei dann erschöpft früh zu Bett gegangen.

Eltern zeigen weitere witzige Bilder

In den Kommentaren unter dem Foto haben Facebook-Nutzer so ihre eigenen Theorien. Eine Leserin postet beispielsweise dieses Bild:

Andere wiederum zeigen Fotos ihrer eigenen Kinder nach dem ersten Schultag:

Eine Frau schreibt unter dem Foto: „So sehe ich auch aus, wenn ich von der Schule nach Hause komme. Und ich bin die Lehrerin!“

RND/msc