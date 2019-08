Arnold Schwarzenegger veröffentlicht rührenden Abschiedsbrief an besten Freund

Im Alter von 78 Jahren ist der Schauspieler und Body-Builder Franco Columbu gestorben. Er war Trauzeuge von Arnold Schwarzenegger und sein bester Freund. In einem rührenden Abschiedsbrief verabschiedet sich Schwarzenegger von ihm.

New York. Der Schauspieler und ehemalige US-Politiker Arnold Schwarzenegger hat auf Facebook einen rührenden Abschiedsbrief an seinen besten Freund veröffentlicht. Franco Columbu starb am Freitag im Alter von 78 Jahren. Er war ebenfalls als Schauspieler und Body-Builder tätig sowie enger Freund und Trauzeuge von Schwarzenegger.

„In Amerika war ich allein“

„Franco“, schreibt Schwarzenegger, „ich sagte mal, dass ich es nicht mag, wenn Leute mich ‚Self-Made-Man‘ nennen. Und ich sagte auch, dass du der Grund bist, warum ich diesen Begriff nicht akzeptieren kann. Seit wir uns in München trafen, warst du mein ‚Partner in Crime‘. Wir halfen uns, wir vervollständigten uns und wir lachten dabei die ganze Zeit.“

Als Schwarzenegger dann nach Amerika gegangen sei, habe er sich allein gefühlt. „Ich habe meine Familie, mein Land, mein ganzes Leben zurück gelassen“, schreibt er. Franco habe er später nachgeholt. „Weil ich wusste, ich war nicht derselbe ohne meinen besten Freund. Ich konnte ohne Geld und ohne meine Eltern leben, aber nicht ohne dich.“

Der Abschiedsbrief geht so rührend zu Ende, wie er angefangen hat. Schwarzenegger schreibt, er sei „dankbar für die 54 Jahre unserer Freundschaft.“ Sein Leben habe mehr Spaß gemacht und sei bunter und „kompletter“ gewesen wegen Franco.

„Ich werde dich immer vermissen“

Schwarzenegger endet mit der Zeile: „Ich werde dich immer vermissen. Aber ich weiß auch, dass ein Teil von dir in mir, Debbie, in Maria und in Millionen Menschen weiterleben wird, die du inspiriert hast. Ich werde für Maria und Debbie da sein, du kannst also in Frieden ruhen. Ich liebe dich Franco, ich werde mich immer an dich erinnern (…) und an das Funkeln in deinen Augen, dass nie wegging.“

Die Nachricht bricht auch Schwarzeneggers Fans auf Facebook das Herz: „Es tut mir so leid für dich, Arnold“, schreibt ein Kommentator. „Ich bin so geschockt, weil du und Franco meine größte Inspiration im Body-Building waren.“

Ein anderer schreibt: „Mein herzliches Beileid. Du kannst froh sein, dass du so einen tollen Freund an deiner Seite hattest.“

