Tausende wollen in Ikea-Filiale Verstecken spielen – Polizeieinsatz

Tausende Nutzer kündigen bei Facebook an, in einer schottischen Ikea-Filiale Verstecken spielen zu wollen. Das ruft die Polizei auf den Plan.

Glasgow. Dass es am Wochenende bei Ikea voll wird, ist nicht ungewöhnlich. Doch in einer Filiale in Glasgow befürchteten die Betreiber einen sogar für die schwedische Möbelhauskette ungewöhnlichen Ansturm und alarmierten die Polizei. Denn Einrichtungsgegenstände wollten die angekündigten Besucher definitiv nicht kaufen.

Rund 3000 Nutzer hatten sich zuvor für ein Facebook-Event angemeldet, 10.000 weitere bekundeten in dem sozialen Netzwerk ihr Interesse an der Veranstaltung. Deren Ziel: in einer Ikea-Filiale in Glasgow Verstecken zu spielen. Das berichten verschiedene schottische Medien.

Allerdings bekam die Leitung des Ikea-Möbelhauses Wind von der Facebook-Aktion, setzte zusätzliche Sicherheitsmitarbeiter ein – und alarmierte auch die Polizei. Die stellte fünf Beamte ab, die sich vor der Filiale postierten – und im Laufe des Tages immer wieder Gruppen von Jugendlichen abwiesen, die offensichtlich nicht vor hatten einzukaufen, berichtet die Zeitung „The Scotsman“. Demnach blieben die Polizisten bis zur Schließung des Möbelhauses um 20 Uhr vor Ort.

RND/seb