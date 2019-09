Tragisches Unglück in Nordhessen: In Eschwege soll die Wartungsgondel eines Sendeturms aus 50 Metern Höhe abgestürzt sein. Dabei sollen mehrere Menschen ums Leben gekommen sein.

RND/dpa/mat