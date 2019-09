Elfjähriger stirbt bei Feuer im Elsass – Brandstiftung vermutet

Ein Elfjähriger ist Medienberichten zufolge bei einem Brand im Elsass ums Leben gekommen.

Schiltigheim. Ein Elfjähriger ist Medienberichten zufolge bei einem Brand im Elsass ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen erlitten bei dem Feuer in der Gemeinde Schiltigheim nördlich von Straßburg Verletzungen, wie die Regionalzeitung „Les Dernières Nouvelles d’Alsace“ am Dienstag berichtete.

Erste Ermittlungen hätten darauf hingewiesen, dass das Feuer in dem zweistöckigen Gebäude am frühen Dienstagmorgen gelegt wurde. Zwei Verdächtige seien befragt worden. Einer der Verdächtigen wurden dem Bericht zufolge unter richterlicher Aufsicht wieder freigelassen.

In dem Gebäudekomplex befanden sich nach Angaben der Bürgermeisterin von Schiltigheim, Danielle Dambach, Sozialwohnungen. Dutzende Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, auch das Umfeld des Gebäudes wurde evakuiert, wie Dambach der Zeitung sagte. Die Menschen konnten bis Dienstagabend nicht in das Gebäude zurückkehren, wie die Zeitung berichtete.

