Schrecklicher Unfall: Countrysängerin Kylie Rae Harris stirbt mit nur 30 Jahren

Sie war auf dem Weg zu einem Musikfestival in New Mexico: Die Countrysängerin Kylie Rae Harris ist mit nur 30 Jahren gestorben. Nur Stunden zuvor hatte sie noch ein emotionales Video veröffentlicht.

Taos. Die Countrysängerin Kylie Rae Harris war auf dem Weg zu einem Musikfestival in New Mexico, als sie am Mittwochabend in einen schweren Autounfall verwickelt wurde. Laut Medienberichten starb die Sängerin bei dem Unfall, auch eine 16-Jährige soll bei dem Zusammenstoß von drei Autos ums Leben gekommen sein. Ein dritter Beteiligter soll laut dem „Time“-Magazin überlebt haben.

Die Verlegerin der Musikerin, Sarah Frost, bestätigte den Tod. „Alle, die Kylie kannten, wussten, wie sehr sie ihre Familie liebte und wie sehr sie Musik liebte.“ Die beste Art und Weise, Harris in Ehren zu halten, sei, so viel Liebe wie möglich zu verbreiten und die Musik zu hören, die einen inspiriere.

Die Countrysängerin meldete sich noch aus dem Auto

Kylie Rae Harris war auf dem Weg zum Big Barn Dance Festival in Taos in New Mexico. Nur Stunden vor dem Autounfall veröffentlichte die 30-Jährige ein Video als Instagram-Story, in dem sie über ihre Fahrt, über die Gegend, durch die sie fuhr, ihre Familie und den Tod geliebter Familienmitglieder sprach. „Meine Großeltern haben hier gelebt, mein Onkel lebt immer noch hier. Aber buchstäblich sind alle, die hier waren, gestorben, außer meinem Onkel und meinem Vater und mir. Ich werde wohl weinen, wenn ich durch diese Straßen fahre.“ Zu dem Zeitpunkt war sie laut eigenen Angaben bereits etwa zwölf Stunden unterwegs.

Auch bei Twitter meldete sich Harris noch zu Wort. Sie habe fast kein Benzin mehr und sei noch 58 Kilometer von der nächsten Tankstelle entfernt.

Noch ist die Ursache für den Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren, unklar. Laut Polizei hat Alkohol eine Rolle gespielt. Weitere Details nannten die Behörden jedoch nicht.

Kylie Rae Harris soll kurz vor dem Durchbruch gestanden haben

Am Donnerstag hätte Harris in Taos auftreten soll, in diesem Jahr war sie das erste Mal offiziell im Line-up aufgelistet. Die Leiterin des Festivals, Sarah Hearne, erklärt laut „Time“, dass die Musiker an diesem Wochenende ihre Auftritte beim Big Barn Dance Festival Harris widmen würden. „Ihre Karriere war kurz vor dem Start. Sie stand kurz vor dem großen Durchbruch.“ Kylie Rae Harris, die in diesem Jahr ihr selbst betiteltes Album auf den Markt gebracht hat, hinterlässt eine sechsjährige Tochter.

RND/goe