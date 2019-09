Von wegen goldener Herbst: Am Wochenende wird es wechselhaft und kühl

Wer auf einen goldenen Herbst hofft, wird erstmal enttäuscht: Am Wochenende bleiben die Temperaturen in Deutschland unter 20 Grad, es wird wechselhaft und kühl. Erst Mitte nächster Woche ist etwas Besserung in Sicht.

Offenbach. Weniger als 20 Grad und immer wieder Schauer: Das Wochenende wird ungemütlich herbstlich. „Tief Götz zieht von der Nordsee heran“, so Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor – er sagt wechselhaftes und kühles Wetter voraus.

Am Alpenrand bleibt es unter dichten Regenwolken sogar bei nur 11 bis 14 Grad. Am wärmsten werde es noch rund um Berlin mit knapp über 20 Grad. „Im Osten ist es etwas wärmer als im Westen Deutschlands“, sagt Schmidt.

Vor allem im Süden gibt es immer wieder Regen

Vor allem im Süden regnet es immer wieder. Auf längere sonnige Abschnitte können sich dagegen der Norden und die Mitte Deutschlands freuen, dazwischen muss mit Schauern gerechnet werden.

„Den goldenen Herbst gibt es frühestens ab Mitte nächster Woche“, sagt Schmidt. Für den Beginn der neuen Woche sieht er dagegen noch keine große Besserung. Dicke Wolken hängen über dem Osten und Südosten und es regnet teils kräftig. Bei Regen werden es nur 14, ansonsten 16 bis 19 Grad.

Erst zur Wochenmitte könnte der goldene Herbst kommen

Erst zur Wochenmitte deute sich wieder freundlicheres und etwas wärmeres Wetter an, wie Schmidt erklärt. Aber auch dann bleibe das gute Wetter wahrscheinlich nur kurzzeitig – am darauffolgenden Wochenende soll es schon wieder schlechter werden.

RND/dpa/hsc