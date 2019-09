Polizisten wollen weinender Frau helfen – und finden kiloweise Marihuana

Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, weil er eine Frau laut schreien und weinen hörte. Neben der Frau fanden die Beamten dann aber auch kiloweise Marihuana – und nahmen zwei Männer fest.

Ulm. Polizisten sind in Ulm einer weinenden Frau zur Hilfe gekommen und haben dabei kiloweise Marihuana gefunden. Ein Zeuge hatte die Beamten am Donnerstagabend gerufen, weil er Schreie aus einem Garten gehört und dort beim Nachsehen die verstört wirkende Frau in Begleitung dreier Männer entdeckt hatte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Als die Polizisten eintrafen, bemerkten sie Marihuanageruch und fanden zunächst ein halbes und später noch sieben weitere Kilogramm des Rauschgifts. Zwei der Männer, denen die Drogen gehört haben sollen, nahmen sie fest, dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Was der Frau widerfahren war, konnte bisher nicht geklärt werden. Sie hatte sich den Angaben zufolge wieder beruhigt. Es wird dazu aber weiter ermittelt.

RND/dpa/hsc