Metzelder-Stiftung nimmt Seite vom Netz und veröffentlicht Stellungnahme

Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder steht unter Verdacht, kinder-pornografische Inhalte verbreitet zu haben. Jetzt hat seine Stiftung reagiert und die Seite vom Netz genommen – dort ist jetzt nur noch eine Stellungnahme des Vorstands zu finden.

Als Reaktion auf die Kinderpornografie-Vorwürfe gegen Ex-Fußballnationalspieler Christoph Metzelder hat der Vorstand der Metzelder-Stiftung Konsequenzen gezogen und die Internetseite vom Netz genommen. Statt über ihre Arbeit zu informieren heißt es dort nun in einem kurzen Statement nur noch: „Wie der medialen Berichterstattung zu entnehmen ist, hat die Hamburger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Christoph Metzelder eingeleitet. Christoph Metzelder wird seine Ämter bei der Stiftung bis zur finalen Aufklärung des Ermittlungsverfahrens ruhen lassen. Mit Blick auf das laufende Verfahren wird die Stiftung keine weiteren Stellungnahmen abgeben. Mit Rücksicht auf die Privatsphäre der Kinder, Jugendlichen, Eltern und Mitarbeiter unser Förderprojekte bitten wir die Vertreter der Medien von weiteren Interviewanfragen, Foto- und Filmaufnahmen abzusehen.“

Unterschrieben wurde die Stellungnahme von den Vorstandsmitgliedern Thomas Belting und Arnd Brechmann.

Keine Interviews erwünscht

Gegen den ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler und Vize-Weltmeister Metzelder (38) wird wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt. Die Ermittlungen dauern an. Metzelder selbst und sein Düsseldorfer Anwalt Rüdiger Deckers äußerten sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Als Reaktion auf die Vorwürfe hatte am Freitag ein Theologie-Professor das Kuratorium der Stiftung verlassen. Er tue dies erstens wegen der Schwere der Vorwürfe „und zweitens wegen des mir unbegreiflichen Schweigens sowohl des Christoph Metzelder wie auch der Stiftung, was für mich wiederum angesichts der Schwere der Anschuldigung ebenso unbegreiflich wie unangemessen ist“, teilte Peter Schallenberg mit. Er betonte aber auch: „Dieser Rücktritt vom Kuratorium gilt im Rechtsstaat selbstverständlich unbeschadet der Unschuldsvermutung bis zum Erweis der Schuld.“