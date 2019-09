Rührendes Foto: Koala-Mama überlebt mit Baby Joey Buschfeuer in Australien

Polizisten aus Queensland haben eine Koala-Mutter und ihr Jungtier vor den Flammen eines Buschfeuers gerettet

Canungra. Die australische Wildhüterorganisation Wildcare hat auf Facebook ein rührendes Foto gepostet. Es zeigt eine Koala-Mama, die ihr Baby Joey in den Armen hält, um es vor dem Buschfeuer zu beschützen. Wie ABC News berichtet, hatte Polizist Darren Ward die Mutter und ihr Junges am Freitag entdeckt.

Das Fell der Mutter war am Rücken und an den Ohren angesengt. Baby Joey blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Als Ward die beiden fand, saßen sie auf einem umgestürzten Baum.

Nachdem die beiden sich eine Weile im Polizeiauto vom Stress erholt hatten, wurden sie in die Obhut der Wildhüter gegeben. Diese brachten sie ins Krankenhaus, wo sie nun behandelt und überwacht werden. Die Polizei war dabei, Menschen aus der vom Feuer bedrohten Region in Sicherheit zu bringen, als Ward die Koalas entdeckte.

Mehr als 60 Buschbrände sind im Osten Australiens ausgebrochen und haben bisher mehr als 20 Häuser und Farmen zerstört. Die Behörden riefen am Wochenende Bewohner in den betroffenen ländlichen Gebieten in Queensland und dem südlichen Nachbarstaat New South Wales auf, ihre Häuser sofort zu verlassen.