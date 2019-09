Sinead O’Connor entschuldigt sich für rassistische Äußerungen

Die irische Sängerin Sinead O’Connor entschuldigt sich für eine Reihe verletzender und rassistischer Kommentare. Nach ihrer Konversion zum Islam bezeichnete sie alle Nicht-Muslime als “widerlich”.

Für ihre rassistische Äußerung, dass sie nach ihrer Konversion zum Islam „keine Zeit mehr mit Weißen verbringen will“, hat sich Sängerin Sinead O’Connor nun entschuldigt. Auf ihrem Twitter-Kanal erklärte die 52-jährige, irische Sängerin, dass sie „wütend und unwohl“ gewesen sei, als sie den Kommentar machte. O’Connor versicherte, dass ihre Äußerungen „zu diesem Zeitpunkt nicht wahr waren und jetzt nicht wahr sind“.

Im Oktober letzten Jahres löste die Sängerin sowohl bei Muslimen als auch bei Nicht-Muslimen eine Protestwelle aus. Grund war ihre Aussage, sie wolle keine Zeit mehr mit „ekelhaften Weißen“ verbringen. Die Äußerung wiederholte sie vergangenen Monat und fügte hinzu: „Es tut mir schrecklich leid. Was ich sagen werde, ist etwas so Rassistisches, dass ich nie gedacht hätte, dass meine Seele so etwas jemals fühlen könnte.“ Sie wolle nie wieder Zeit mit Weißen verbringen. „Nicht für einen Moment, aus irgendeinem Grund. Sie sind widerlich.“

Sinead O’Connor: „Das war einer von vielen verrückten Tweets“

In einer ganzen Reihe von Tweets bezeichnete die „Nothing Compares 2U“-Sängerin alle Nicht-Muslime als „widerlich“ und kritisierte christliche und jüdische Theologen. Es sei eine unüberlegte Reaktion auf die Islamfeindlichkeit gewesen, die ihr entgegengebracht worden sei. O’Connor schrieb: „Ich entschuldige mich für die entstandenen Verletzungen. Das war einer von vielen verrückten Tweets, die der Herr kennt.“

RND/mat