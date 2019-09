Offenbar mehrere Tote nach Schüssen in den Niederlanden

In der niederländischen Stadt Dordrecht nahe Rotterdam hat eine Schießerei offenbar mehrere Todesopfer gefordert. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Laut niederländischen Medien handelt es sich um ein Familiendrama.

Rotterdam. Bei einer Schießerei in der niederländischen Stadt Dordrecht sind am Montag nach Polizeiangaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. „Wir sind mit vielen Einsatzkräften anwesend und untersuchen, was passiert ist“, twitterte die Polizei Rotterdam um kurz nach 19 Uhr.

Der Vorfall soll sich laut dem niederländischen Sender „NOS“ in einem Haus ereignet haben – offiziell bestätigt ist dies allerdings nicht.

Die Polizei gehe aber nicht von einem Terroranschlag aus, berichtet ARD-Korrespondent Markus Preiß auf Twitter. Laut der Zeitung „De Telegraaf“ handele es sich um ein Familiendrama.

Weitere Informationen folgen.

RND/msc