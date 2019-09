Aus Eisbärenbaby Hertha ist ein 85-Kilo-Bärchen geworden

Im März wog sie noch zarte 15 Kilo, jetzt bringt das Berliner Eisbärenkind Hertha stolze 85 Kilo auf die Waage. Die kritische Phase hat die kleine Eisbärin gut überstanden.

Berlin. Während viele Berliner Tierfans gespannt jede Regung der neugeborenen Panda-Zwillinge im Zoo verfolgen, mausert sich im Tierpark im Osten der Hauptstadt Eisbärenmädchen Hertha: „Mittlerweile wiegt Hertha gute 85 Kilogramm und hat definitiv das Temperament eines richtigen Eisbärkindes“, sagte Bären-Kurator Florian Sicks. Hertha fresse schon größere Portionen Fleisch und Fisch. „Von Gemüse ist sie – im Gegensatz zur ihrer Mutter – bisher nicht so angetan“, so Sicks. Regelmäßig werde Hertha aber auch noch von ihrer Mutter Tonja mit Muttermilch versorgt.

Eisbärenmädchen Hertha hat kritische Phase überstanden

Die kritische Phase habe das neun Monate alte Eisbärenkind laut Sicks gut überstanden. Mutter Tonja hatte in den beiden vergangenen Jahren jeweils Zwillinge zur Welt gebracht. 2017 überlebte zunächst nur Eisbärensohn Fritz. Mit vier Monaten starb er jedoch an einer Leberentzündung. Auch 2018 überlebte zunächst nur ein Zwilling. Doch das Eisbärenmädchen wurde nur knapp einen Monat alt. Eisbären werden sehr unreif geboren, so winzig wie Meerschweinchen, taub und blind. Auch in freier Natur überlebt nur die Hälfte der Jungen.

Sprecherin Katharina Marie Sperling sagte: „Viele Besucher haben das Eisbärkind in ihr Herz geschlossen und steuern gezielt die Eisbär-Anlage an.“

RND/dpa/mat