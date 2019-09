Wetter-Chaos: Sturm wirft Bäume um, Bahnverkehr gestört

Erste Herbststürme ziehen über Deutschland – und sorgen im Norden bereits für erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr. In Mecklenburg-Vorpommern wird ein Mopedfahrer (16) von der Straße geweht.

Hannover. Stürmischer Wind hat am Dienstag für starke Störungen im Bahnverkehr in Norddeutschland gesorgt. Wegen umgestürzter Bäume auf den Gleisen meldete die Bahngesellschaft Metronom starke Einschränkungen auf ihren Strecken. In Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Mopedfahrer (16) von der Straße geweht und schwer verletzt.

Unter anderem sollte die Strecke zwischen Hannover und Uelzen bis Mitternacht voll gesperrt werden. Auch die Verbindung zwischen Hamburg und Bremen war voll gesperrt. Zu erheblichen Verspätungen kam es ferner zwischen Hannover und Göttingen in beiden Richtungen sowie auf der Strecke Uelzen-Lüneburg-Hamburg. Teilweise sollten Ersatzbusse fahren.

Mopedfahrer (16) von der Straße geweht

Bei Neuenkirchen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstag ein 16-jähriger Mopedfahrer von einer Windböe erfasst worden und gestürzt. Dabei habe er sich schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Nach der Spurenlage an der Unfallstelle an der Kreisstraße 58 zwischen Blesewitz und Neuenkirchen „wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass das Leichtkraftrad von einer Windböe erfasst und nach links von der Fahrbahn gedrückt wurde“. Dort befuhr der 16-Jährige den Angaben zufolge noch einige Zeit die Böschung, bis er an einem Baum zum Stehen kam.

RND/dpa/seb