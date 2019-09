Nach Fehlgeburt: Alec und Hilaria Baldwin erwarten ihr fünftes Kind

Anfang September hatte Alec Baldwin bereits anklingen lassen, dass er mit seiner Ehefrau noch ein fünftes Kind möchte. Jetzt hat Hilaria Baldwin ihre Schwangerschaft via Instagram verkündet.

Ihr Wunsch geht in Erfüllung: In der YouTube-Serie „Hiking with Kevin“ hat Schauspieler Alex Baldwin (61) Anfang September bereits verkündet, dass er gemeinsam mit seiner Frau ein fünftes Kind plane. Bisher sei Hilaria Baldwin (35) jedoch noch nicht schwanger. In einem neuen Instagram-Post hat die Ehefrau des US-Stars nun verraten: Sie dürfen sich erneut auf Nachwuchs freuen.

„Es ist noch sehr früh… Aber wir haben erfahren, dass eine kleine Person in mir heranwächst“, schreibt die werdende Mutter zu einem kurzen Clip, der die Aufnahme eines Herzschlags zeigt. „Dieser Ton eines starken Herzens macht mich so glücklich, besonders nach unserem Verlust, den wir im Frühling erleiden mussten“, fügt sie hinzu. Hilaria Baldwin erlitt im vergangenen April eine Fehlgeburt, wie sie damals ebenfalls auf Instagram mitteilte.

Öffentlichkeit soll Abstand halten

Am Ende des Posts wendet sie sich dann noch mit einer Bitte an die Öffentlichkeit: Medien sollten ihr keine Paparazzi auf den Hals hetzen oder deren Bilder kaufen. „Ich möchte die erste Zeit friedlich verbringen und nicht von Kameras verfolgt werden. Das ist nicht im Sinne der Ärzte.“

Das fünfte Kind wird sich zu seinen Geschwistern Carmen Gabriela (6), Rafael Thomas (4), Leonardo Ángel Charles (3) und Romeo Alejandro David (1) gesellen. Aus seiner früheren Ehe mit Kim Basinger (65, „Sag niemals nie“) hat Alec Baldwin außerdem noch die 23-jährige Tochter Ireland, die als Model arbeitet. Im Juni 2012 heiratete er seine jetzige Frau Hilaria.

