Ungebetener Gast: Puma macht es sich im Badezimmer gemütlich

Eine Einladung hatte dieser Besucher definitiv nicht bekommen: Ein Ehepaar aus Kalifornien stand in seinem Haus plötzlich einem Puma gegenüber – und der dachte zunächst gar nicht daran, wieder zu gehen.

Sonora. Ein älteres Ehepaar schaute gerade Fernsehen, als sich ein ungebetener Gast in sein Haus im kalifornischen Sonora (USA) schlich: ein Puma. Begeistert waren am Ende beide Seiten von der Begegnung nicht.

Laut Polizei gelangte der Puma ins Haus, weil die Tür zum Lüften offen stand. Edward und Kathy Sudduth (84 und 87) hörten dann laute Geräusche – und standen plötzlich der Wildkatze gegenüber. Der Puma war allerdings ebenso verschreckt wie das Ehepaar und flüchtete ins Badezimmer. Die Bewohner alarmierten die Polizei.

Der Puma machte es sich dann auf dem Boden zwischen Toilette und Waschbecken bequem, wie ein Foto des „California Department of Fish and Wildlife“ zeigt. Tierschützer konnten das Tier schließlich dazu bewegen, aus dem eingeschlagenen Badezimmerfenster zu springen und das Haus auf diesem Weg zu verlassen. „Der Puma hat wegen des Einbruchs eine deutliche Verwarnung bekommen“, witzelte die Polizei in einem Facebook-Post.

Eines ist klar: „Die Tür werden wir nicht mehr offen lassen“, sagte Edward Sudduth zu CNN.

RND/seb