Lkw-Fahrer wohnt sechs Monate lang in seinem Truck

Ein Lastwagen-Fahrer aus Rumänien hat regelmäßig bis zu sechs Monate am Stück in seinem Truck gehaust. Das stellten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle fest. Erlaubt ist das nicht – denn es gelten strenge Vorschriften für Ruhezeiten.

Gattendorf. Sechs Monate am Arbeitsplatz schlafen und leben – was absurd klingt, ist für einen Fernfahrer aus Rumänien in der Vergangenheit öfter Alltag gewesen.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 93 bei Gattendorf (Landkreis Hof) fiel den Polizeibeamten auf, dass der 49-jährige Rumäne regelmäßig bis zu sechs Monate am Stück in Deutschland unterwegs war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach diesen sechs Monaten habe er jeweils eine zweimonatige Pause in Rumänien eingelegt.

Fernfahrer müssen strenge Ruhezeiten einhalten

Bei der Kontrolle am Mittwoch hatten die Polizisten die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers digital ausgewertet. Die Ruhezeiten habe er zwar eingehalten, allerdings habe er angegeben, auch bei längeren Pausen in der Kabine geblieben zu sein. Bei den wöchentlichen Ruhezeiten, wie etwa am Wochenende, ist dies jedoch nicht erlaubt. Der Mann zahlte ein Bußgeld von 100 Euro, weitere Konsequenzen drohen ihm nicht. Gegen seinen Auftraggeber wurde Anzeige erstattet.

Fernfahrer müssen sich neben den täglichen Ruhezeiten von 11 Stunden an eine wöchentliche Ruhezeit von mindestens 45 Stunden am Stück halten. Arbeitet ein Fahrer in einer Woche mehr als erlaubt, muss dies bis zum Ablauf der dritten Woche ausgeglichen werden.

RND/dpa/msc