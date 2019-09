Geht es für Meghan und Harry vor Afrika noch nach Italien?

Herzogin Meghan und Prinz Harry sollen Gerüchten zufolge vor ihrer Afrika-Reise bei der Hochzeit von Star-Designerin Misha Nonoo in Rom dabei sein. Doch sie sind nicht die einzigen Promis, die angeblich eingeladen sind.

Ist für Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) vor ihrem Afrika-Trip noch eine Reise nach Italien geplant? Angeblich soll das royale Paar auf der Hochzeit der US-amerikanischen Star-Designerin Misha Nonoo und ihrem Verlobten Michael Hess erscheinen. Die Herzogin gilt als enge Freundin von Nonoo. Eine nicht näher benannte Quelle soll „Page Six“, der Klatschseite der „New York Post“, verraten haben, es bestehe kein Zweifel, dass Meghan bei der Trauung anwesend sein würde.

Etliche Promis zu Hochzeit von Misha Nonoo erwartet

Die Hochzeit soll demnach am Freitag, drei Tage vor dem Beginn der royalen Afrika-Reise, in Rom stattfinden. Neben Meghan und Harry sollen weitere britische Royals zur Hochzeit eingeladen sein. So werden offenbar auch Prinzessin Beatrice (31) und Prinzessin Eugenie (29) erwartet.

Ebenso sollen der Quelle zufolge Stars wie Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) erscheinen. Ivanka Trump (37) und Ehemann Jared Kushner (38) sowie die frischvermählte Ellie Goulding (32) mit ihrem Mann Caspar Jopling (27) sollen ebenfalls als Gäste bei der Hochzeit dabei sein.

Misha Nonoo soll ihr Brautkleid übrigens selbst entworfen haben. Für die Designerin ist es die zweite Hochzeit. Ihre erste Ehe schloss sie im Jahr 2012 mit dem Geschäftsmann Alexander Gilkes (40) in Venedig. Nach vier Jahren trennte sich das Paar.

– 35 Dinge, die Sie noch nicht über Prinz Harry wussten

– Darum machen sich Prinz Harry und Meghan gerade richtig unbeliebt

– Das planen Harry und Meghan für ihre Südafrika-Reise

RND/tae/spot