Bei KFC gibt es jetzt frittiertes Hähnchen zwischen zwei Donuts

Die Fastfood-Kette KFC testet immer wieder außergewöhnliche Burger-Kreationen. Jetzt hat das Unternehmen einen ganz besonderen Snack auf den Markt gebracht: Er besteht aus zwei glasierten Donuts mit frittiertem Hühnchen.

New York. Kleines Hüngerchen? Bei KFC in den USA gibt es ab sofort einen ganz besonderen Snack für Zwischendurch. In ausgewählten Filialen testet die Fastfood-Kette einen „Burger“, der aus zwei glasierten Donuts und frittiertem Hühnchen besteht.

Wie CNN berichtet, haben Kunden zwei Auswahlmöglichkeiten: Entweder ein Menü, das neben den Hühnchen-Snacks einen Donut enthält – oder eben die weitaus speziellere Variante: Ein Hühnchen zwischen zwei Donuts.

Die ungewöhnlichen Chicken-Burger sollen nur für kurze Zeit erhältlich sein, teilt das Unternehmen mit. Außerdem ist die besondere Donut-Kreation nur in ausgewählten Städten erhältlich, nämlich Norfolk, Richmond, Virginia, and Pittsburgh.

Bald auch vegane Chicken-Nuggets

KFC experimentiert immer wieder mit außergewöhnlichen Burger-Kreationen. Im Sommer hatte das Unternehmen in den USA ein Cheetos-Chicken-Sandwich auf den Markt gebracht. Bei Cheetos handelt es sich um Chips mit Käsegeschmack, die von einer Pepsi-Tochter hergestellt werden.

Erst kürzlich hatte KFC angekündigt, mit dem Start-up „Beyond Meat“ zusammenarbeiten zu wollen. Künftig soll es in ausgewählten Restaurants dann auch vegane Chicken-Nuggets geben.

RND/msc