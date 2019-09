Oktoberfest-Gäste müssen warten: Zugausfälle in Bayern wegen Stellwerkstörung

Wegen einer Stellwerksstörung fallen seit dem Morgen in Bayern zahlreiche Züge aus. Betroffen ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung des Landes. Auch Oktoberfest-Gäste auf dem Weg nach München müssen warten.

Forchheim. Eine Stellwerksstörung legt seit dem Morgen die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg lahm. „Seit dem frühen Morgen ist die Strecke unterbrochen“, sagte ein Sprecher der Bahn. Fahrgäste müssten sich auf mehr als eine Stunde Verspätung einstellen. „Fern- und Regionalzüge fallen aus, stoppen vorzeitig oder werden umgeleitet“, teilte der Sprecher mit. Reisende müssten in Busse und Großraumtaxis umsteigen.

Wichtige Nord-Süd-Verbindung

Auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung läuft nach Angaben der Bahn ein großer Teil des Verkehrs zwischen München, Berlin und Hamburg. „Und dann ist ja auch noch Oktoberfest – da sind nach unseren Erfahrungen mehr Menschen mit dem Zug Richtung München unterwegs.“

Was genau die Störung verursacht hat, war nach Auskunft der Bahn zunächst unklar. Ein Techniker sei vor Ort. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, war am Morgen nicht abzuschätzen. Man arbeite wie immer mit Hochdruck daran, schnell wieder fahren zu können, hieß es.

S-Bahn im Oktoberfest-Modus

In München selbst hat derweil die S-Bahn wieder auf Wiesn-Betrieb umgestellt. An der Haltestelle Hackerbrücke, die der Theresienwiese am nächsten gelegen ist, weisen Durchsagen speziell auf das größte Volksfest der Welt hin. Zunächst eine Frauenstimme auf Deutsch – mit bairischem Dialekt versteht sich -, die auch an die Folgen von zu viel Alkohol zu denken scheint: „Denkts dro“, rät sie, die S-Bahn bringe die Gäste auch wieder nach Hause. Dann folgt eine Männerstimme für die internationalen Wiesnbesucher: „Alight here for Oktoberfest. Have a pleasant stay and lots of fun.“

Getoppt werden die Durchsagen in der S-Bahn allerdings traditionell für Passagiere der U-Bahn: In einem Glaskasten mitten in der Station Theresienwiese arbeitet seit Jahren zur Wiesnzeit ein Ansager, der mit flotten Durchsagen die Abertausenden Fahrgäste animiert, möglichst zügig ein- und auszusteigen.

Zum Oktoberfest werden auch in diesem Jahr wieder rund sechs Millionen Gäste erwartet; etliche von ihnen dürfen nach einem Besuch auf dem Festgelände selbst kein Auto fahren.

RND/dpa/msc