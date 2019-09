SUV rast durch Einkaufszentrum in Chicago

Ein erschreckendes Video zeigt, wie ein SUV durch die Passage eines Shoppingcenters in Chicago fährt. Der Vorfall erinnert im ersten Moment an den tödlichen Unfall in Berlin.

Chicago. Mitten durch ein Einkaufszentrum fährt plötzlich ein SUV – er rammt Geschäfte, Gegenstände fallen zu Boden, Menschen laufen zur Seite: Das zeigt ein Video, das im Netz aufgetaucht ist. Demnach soll sich der Vorfall am Freitag in einer Shoppingmall in Chicago ereignet haben, verletzt worden sein soll glücklicherweise keiner.

Der 22-jährige Fahrer des Geländewagens soll festgenommen worden sein. Der Vorfall weckt im ersten Moment Erinnerungen an den tragischen SUV-Unfall in Berlin, bei dem vier Menschen starben, darunter ein Kleinkind. Die Ursache für den Unfall ist immer noch nicht zweifelsfrei geklärt, doch es wird vermutet, dass der Fahrer einen epileptischen Anfall gehabt haben könnte.

RND/hsc