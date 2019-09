Hotelerbin Paris Hilton trauert um ihren Großvater und Mentor Barron Hilton. Der Milliardär ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

Ein älterer Herr im Anzug, um seine Schultern hat ein junges Mädchen die Arme geschlungen – mit diesem Foto aus ihrer Jugend beginnt Hotelerbin Paris Hilton (38) eine Bilderkollage auf Instagram, mit der sie um ihren Großvater trauert. Barron Hilton, der ehemalige Chef der weltberühmten Hotelkette, ist mit 91 Jahren verstorben, wie seine Enkelin in ihrem Post mitteilt.

Die weiteren Bilder des Videos zeigen Barron Hilton in den verschiedensten Jahren, mal mit einer erwachsenen Paris an seiner Seite, mal seine eigenen Tage als junger Mann. Zu dem Clip schrieb Paris unter anderem: „Er war eine Legende, ein Visionär. Er war brillant, gutaussehend und gütig und er lebte ein Leben voller Errungenschaften und Abenteuer.“

Meinung des Großvaters war Paris Hilton wichtig

Schon in ihrer Kindheit habe sie stets zu ihm aufgeblickt und ihn als ihren Mentor wahrgenommen, schreibt Hilton weiter. „Ich wollte ihn immer stolz machen. Im letzten Gespräch, das wir vor einigen Tagen führten, habe ich ihm gesagt, was für einen Einfluss er auf mein Leben hatte. Sein Geist, Herz und Vermächtnis werden in mir weiterleben.“

Barron Hilton war der Sohn des Hotelgründers Conrad Hilton. Er heiratete 1947 Marilyn Hawley, mit der er acht Kinder bekam – darunter Richard Hilton, Vater von Paris und Nicky (35).

RND/stk/spot