Taylor Swift sagt Show bei umstrittenem Pferderennen ab

Eigentlich sollte Taylor Swift im November als Hauptact beim “Melbournce Cup” auftreten. Doch nun sagte die Sängerin die Veranstaltung ab. Der Grund: Das Pferderennen ist hoch umstritten – im vergangenen Jahr starben dabei sechs Pferde.

Flemington. Taylor Swift (29, „You Need To Calm Down“) sollte eigentlich Anfang November als Hauptact beim „Melbourne Cup“, einem Pferderennen, auftreten. Doch kurz nachdem ihr Auftritt bekannt geworden war, brach ein riesiger Shitstorm los. Der Grund: Jedes Jahr sterben bei diesem Rennen Pferde. Nun hat Taylor Swift den Auftritt tatsächlich gecancelt, wie etwa „USA Today“ berichtete.

Online-Petition mit 6500 Teilnehmern

Seit 2013 starben sechs Pferde während des Melbourne Cup – letztes Jahr wurde ein Rennpferd nach einem Schulterbuch sogar während des Galopprennens eingeschläfert. Deshalb wurde die 29-Jährige von Tierschützern angefeindet: Mehr als 6500 Menschen unterzeichneten eine Online-Petition, in der Swift aufgefordert wurde, ihren Auftritt abzusagen.

Es zeigte offenbar Wirkung. In einem Statement der Veranstalter gegenüber „The Sydney Morning Herald“ wird allerdings ein anderer Grund genannt: „Einige Veränderungen an ihrem Zeitplan für ihre Promotour in Asien machen es ihr logistisch unmöglich, dort zu sein.“

RND/amw/spot