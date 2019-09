Er spielte neun Jahre lang in der ARD-Reihe “Um Himmels Willen” mit. Jetzt ist Andreas Wimberger im Alter von 60 Jahren gestorben. Zuletzt hatte der Österreicher noch eine Krimireihe für das ZDF gedreht.

München. Der Schauspieler Andreas Wimberger ist tot. Er sei bereits am 11. September gestorben, teilte die Schauspielagentur Dietrich – Claudia Spies am Montag in München mit. Der 60-Jährige spielte neun Jahre lang in der ARD-Reihe „Um Himmels Willen“. Als Kulturreferent Treptow musste er sich darin mit dem intriganten Kaltenthaler Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) herumschlagen, der den Nonnen im Kloster das Leben schwer macht.

Auftritte bei Festspielen in Bad Hersfeld

Zuletzt drehte der Österreicher für das ZDF eine Folge der Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ sowie die zweite Staffel der ARD-Serie „Hindafing“ mit Maximilian Brückner, die Ende November im Ersten gezeigt wird. Wimberger wohnte in München. Von 1978 bis 1980 studierte er am Mozarteum in Salzburg Klavier. Auch in diversen Theaterstücken war er zu sehen, so unter anderem in „Geschichten aus dem Wiener Wald“ bei den Luisenburg Festspielen in Wunsiedel.

Für Auftritte bei den Festspielen in Bad Hersfeld verlieh ihm die Stadt gleich mehrere Auszeichnungen, unter anderem für seine Rolle des Benedikt in dem Shakespeare-Stück „Viel Lärm um nichts“.

RND/dpa/msc