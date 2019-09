Flughafen Manchester: Nackter Mann und verdächtiges Paket sorgen für Chaos

Für jede Menge Chaos hat am Montagmorgen ein nackter Mann am Flughafen im britischen Manchester gesorgt. Dieser hatte einen Sicherheitsalarm aufgelöst, was die Evakuierung eines Bahnsteigs zur Folge hatte. Darüber hinaus wurde ein “verdächtiges Paket” gemeldet, das kontrolliert gesprengt werden musste.

Manchester. Ein nackter Mann hat britischen Medienberichten zufolge für Chaos am Flughafen von Manchester gesorgt. Mehrere Berichte deuteten darauf hin, dass der Mann am Montag einen Sicherheitsalarm ausgelöst habe, bei dem die Bahnstation des Airports evakuiert werden musste. Zunächst hätten Behörden ein „verdächtiges Paket“ gemeldet, berichteten mehrere Blätter. Dieses sei kontrolliert gesprengt und ein Mann festgenommen worden. Unklar war zunächst, ob ein Zusammenhang zwischen dem Mann und dem Paket bestand. Weitere Details seien von den Behörden vorerst nicht bestätigt worden.

„Nicht gerade das, was man an einem Montagmorgen erwartet“

„Der Kerl lief herum, wedelte mit den Armen in der Luft“, sagte Busfahrerin Caroline Watson der britischen Zeitung „Manchester Evening News“. „Er trug keinerlei Kleidung. Das ist nicht gerade das, was man an einem Montagmorgen um 6.10 Uhr erwartet.“ Züge, Busse und Straßenbahnen seien zunächst ausgefallen. Flüge seien nicht betroffen gewesen, schrieb die „Daily Mail“.

„Die Menschen sind verwirrt. Sie dachten erst, es hätte mit Thomas Cook zu tun“, sagte ein Mitarbeiter dem Blatt. Der britische Reisekonzern hat Insolvenz angemeldet und den Betrieb eingestellt.

RND/dpa