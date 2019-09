Nach sechs Fehlgeburten: Kind (2) von US-Paar stirbt in überhitztem Auto

Unglaubliche Tragödie für ein Paar in den USA: Nach insgesamt sechs Fehlgeburten verstarb ihr einziges Kind in einem überhitzten Auto. Die Babysitterin hatte das Mädchen dort für sechs Stunden zurück gelassen.

Albuquerque. Für die junge Familie war die kleine Zariah ein Wunderkind. Nach insgesamt sechs Fehlgeburten kam das Baby eines Paares aus New Mexico vor zwei Jahren gesund und munter zur Welt. Doch das Glück der jungen Eltern nahm jetzt ein jähes Ende. Ihr Kind verstarb in einem überhitzen Auto. Die Babysitterin hatte es dort alleine zurückgelassen.

Wie der Fernsehsender KOB-TV berichtet, wurde das Kind am 17. September gefunden, nachdem es etwa sechs Stunden alleine im Auto gelassen worden war. Die Babysitterin hatte offenbar vergessen, Zariah in ihrem Kindergarten abzusetzen und das Kind im Wagen gelassen.

Kind hatte gerade zum ersten Mal „Papa“ gesagt

Die Frau habe ihren Fehler erst bemerkt, als sie zu ihrem Auto zurückkehrte – doch da war es bereits zu spät. Die Babysitterin wurde kurz darauf verhaftet.

Zariahs Vater berichtet dem TV-Sender, dass er einen Anruf von seiner Frau bekommen habe. „Ich hörte sie ins Telefon schreien. Sie rief, Zariah sei tot. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte“. Erst vor kurzem habe ihn seine Tochter zum ersten Mal „Papa“ genannt. Die Eltern hatten immer wieder versucht, Kinder zu bekommen – Zariah war das erste Kind, das gesund zur Welt kam.

„Legen Sie ihr Smartphone auf die Rückbank, damit Sie ihr Kind nicht vergessen“

Jährlich sterben im Schnitt 38 Kinder in US-Autos. Zariah ist in diesem Jahr bereits das 42. minderjährige Todesopfer. Hersteller haben bereits angekündigt, an Sitz-Sensoren zu arbeiten, um Tode in Fahrzeugen zu verhindern.

Die Organisation „Kids Safe Worldwide“ gibt zudem Tipps, damit man sein Kind nicht auf der Rückbank vergisst. Sie rät: „Legen Sie einen wichtigen Gegenstand wie Ihr Smartphone zu Ihrem Kind auf die Rückbank. Checken Sie immer alle Sitze, wenn Sie ihr Fahrzeug verlassen. Oder bitten Sie Ihren Partner, sie kurz anzurufen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Kind im Kindergarten abgegeben haben.“

RND/msc