„Dienstkater ehrenhalber”: “Campus Cat” Leon soll Ehrentitel erhalten

Augsburg. Offizieller Dienstkater des Freistaats Bayern wird er zwar nicht – dem Augsburger Universitäts-Kater Leon winkt aber der Titel „Dienstkater ehrenhalber“. Mit diesem Kompromiss beschied der Ausschuss für den öffentlichen Dienst im bayerischen Landtag am Dienstag die Petition eines Studenten. Dieser hatte hochoffiziell gebeten, den Kater unter anderem wegen seiner „hervorragenden Sozial- und Integrationsarbeit“ und seines überragenden Beitrags „zur Eindämmung der Mäuseplage am Universitätsgelände“ zum Dienstkater zu ernennen – Dienstpferde und Diensthunde gibt es bekanntlich ja auch.

„Campus Cat“ hat mehr Fans als die Uni selbst

„Campus Cat“, wie der Kater allgemein genannt wird, ist zwar noch nicht so berühmt wie Regierungskater Larry in der Londoner Downing Street 10, dem Amtssitz des britischen Premierministers. In Augsburg selber und darüber hinaus ist Leon aber wohlbekannt. Der Kater, der einer älteren Dame in der Nachbarschaft gehört, hält sich seit Jahren gerne auf dem Uni-Gelände auf und besucht auch Vorlesungen und Seminare. Unter den Studenten erfreut er sich größter Beliebtheit. Auf Facebook hat er mehr als 30.000 Fans, auf Instagram mehr als 12.000.

Leon wird zum „Dienstkater ehrenhalber“

Die Universität betonte: „Zweifellos fördert er das mediale Image der Universität.“ Es sei allerdings zu berücksichtigen, „dass der Kater nicht Eigentum der Universität Augsburg ist und die Universität für seine Unterbringung, Versorgung und Pflege auch nicht aus Haushaltsmitteln Sorge tragen kann“. Man sei aber optimistisch, „dass Kater Leon seine Leistungen für die Universität auch weiterhin freiwillig und unentgeltlich erbringen möchte“ und dass ihm „die von allen Seiten entgegengebrachte Zuneigung für sein Katzenglück“ völlig genüge. Und zum 50. Jubiläum der Uni im kommenden Jahr wird nun also erwogen, Leon den Titel „Dienstkater ehrenhalber“ zu verleihen.

