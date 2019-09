Grausamer Fund bei Bauarbeiten: Toter liegt seit Jahren unter Bäckerei-Terrasse

Bei Bauarbeiten wurde in Bad Oeynhausen die Leiche eines unbekannten Mannes entdeckt. Sie hat mehrere Jahre unter der Terrasse einer Bäckerei gelegen. Die Mordkommission “Terrasse” hat die Ermittlungen übernommen.

Bad Oeynhausen. Eine toter Mann hat mehrere Jahre unter der Terrasse einer Bäckerei in Bad Oeynhausen (NRW) gelegen. Das hat eine Obduktion ergeben, wie die Polizei Bielefeld am Donnerstag mitteilte. Die Leiche war am vergangenen Freitag bei Arbeiten unter der Terrasse gefunden worden, die zur Außengastronomie der Bäckerei gehört. Wegen einer erkennbaren Kopfverletzung hatte es zunächst den Verdacht gegeben, dass der Mann getötet wurde.

Die Obduktion habe jedoch ergeben, dass diese Verletzung nicht ursächlich für den Tod war, hieß es nun. Damit bleibe offen, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Weitere Untersuchungen in der Rechtsmedizin sollen nun dabei helfen, die Frage der Identität zu klären. Die Mordkommission „Terrasse“ ermittelt.

RND/dpa