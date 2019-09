Justin und Hailey Bieber stecken in Hochzeitsvorbereitungen

Die Hochzeitsvorbereitungen im Hause Bieber gehen in den Endspurt: Hailey vergnügt sich bei ihrem Junggesellinnenabschied in Los Angeles, Justin sucht nach dem perfekten Anzug.

Los Angeles. Sänger Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey (22) bereiten sich auf ihr Hochzeitsfest vor. Das Model postete am Donnerstag in ihren Instagram Stories mehrere Partyfotos, auf denen sie im weißen Hochzeitslook zu sehen ist. Reality-Star Kendall Jenner (23) und andere hatten dem „People“-Magazin zufolge einen Junggesellinnenabschied in Los Angeles organisiert.

Justin postete mehrere bunte, unter anderem mit Bananen bedruckte Anzüge auf Instagram und bat seine Anhänger: „Helft mir, meinen Smoking für die Hochzeit zu wählen.“ Medienberichten zufolge will das Promi-Paar am kommenden Wochenende kirchlich heiraten.

Nach standesamtlicher Trauung vor einem Jahr folgt jetzt kirchliche Hochzeit

Die Biebers haben sich vor einem Jahr in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Ein größeres Fest hatte es damals nicht gegeben.

In einem Interview mit der australischen „Vogue“ erklärte Hailey kürzlich, dass die beiden nach anfänglichen Problemen eine gemeinsame Ebene gefunden hätten: „Wenn du keine Kompromisse eingehen willst, kannst du keine Beziehung führen.“

RND/dpa/mat