So feiert Gwyneth Paltrow ihren ersten Hochzeitstag

Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow haben ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Foto, das sie mit ihrem Mann am Strand zeigt.

Gwyneth Paltrow (47, „Iron Man 3“) und Brad Falchuk (48) feierten gerade ihren ersten Hochzeitstag – und das offenbar auf sehr entspannte Weise. „Das erste Jahr ist geschafft“, schrieb die Schauspielerin auf Instagram zu einem Selfie von ihr und ihrem Ehemann. Offenbar hat das Paar sich einen Nachmittag am Strand gegönnt. Beide tragen auf dem Bild Sonnenbrillen, sie ist zudem mit einem schlichten, weißen Shirt bekleidet. Hinter Falchuk ist das Meer zu erkennen.

Vor einem Jahr hatten sich die beiden das Jawort vor Familienmitgliedern und engen Freunden gegeben. Zu den Hochzeitsgästen zählten unter anderem Robert Downey Jr. (54) und seine Frau Susan (45), Cameron Diaz (47) und Ehemann Benji Madden (40), Steven Spielberg (72) und Jerry Seinfeld (65).

Liebevolle Worte von Falchuk

Erst vor wenigen Tagen gratulierte Falchuk seiner Frau mit liebevollen Worten zum Geburtstag. Auf Instagram schrieb der Drehbuchautor und Regisseur: „Heute hat Gwyneth Geburtstag – sie ist der großartigste Mensch, den es je gab. Sie ist nicht perfekt – ihr Humor kann ein wenig dreckig sein, sie wird sehr wütend auf andere Autofahrer, ist nicht so fröhlich vor ihrer ersten Tasse Kaffee, betrachtet Dehydration als einen Charakterfehler und falsch gewürztes Essen verletzt ihre Gefühle.“

Weiter erklärte Falchuk: „Trotz all dieser Unvollkommenheiten machen sie ihre Eigenschaften erhaben – blaue Augen, die das Beste in den Menschen sehen, die sie liebt, und ein unermüdlicher Antrieb, um sicherzustellen, dass diese es auch sehen. Weiche, hart arbeitende Hände, die sie benutzt, um die leckersten Pfannkuchen zu machen und die dich mit der geringsten Berührung zu Hause fühlen lassen. Extreme Neugier und noch extremere Tapferkeit, um diese Neugier und die Orte, an die sie die bringt, mit der Welt zu teilen.“ Sie sei eine tolle Mutter, Freundin und Ehefrau, schrieb er, bevor er mit einem „Ich liebe dich“ schloss.

Falchuk bringt aus einer früheren Beziehung zwei Kinder mit, Paltrow hat die Kinder Apple (15) und Moses (13) aus der Ehe mit Coldplay-Sänger Chris Martin (42, „Ghost Stories“).

RND/hub/spot