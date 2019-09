Mädchen wird gefesselt auf Schultoilette gefunden

In Grevesmühlen in Nordwestmecklenburg ist ein zehnjähriges Mädchen gefesselt auf der Schultoilette entdeckt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall.

Grevesmühlen. Sie wurde gefesselt auf einer Schultoilette im mecklenburgischen Grevesmühlen entdeckt: Ein zehnjähriges Mädchen hat nun Polizeiermittlungen ausgelöst, wie die „Ostsee Zeitung“ (OZ) berichtet. Demnach soll das Kind angegeben haben, von einem Mann gefesselt worden zu sein.

Äußere Verletzungen habe das Mädchen dem Bericht zufolge aber nicht aufgewiesen. Womit sie gefesselt worden war und weitere Details, wollte die Polizei auf Nachfrage der OZ nicht mitteilen. „Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wird nun geprüft, ob in diesem Zusammenhang eine Straftat vorliegt oder ob andere Umstände dazu geführt haben, dass das Kind in einer derartigen Lage aufgefunden wurde“, erläutert Polizeisprecher Axel Köppen. Hinterfragt wird also auch, ob die Zehnjährige die Tat nur vorgetäuscht hat.

Fall sorgt für Entsetzen bei anderen Schülern

Als der Fall bekannt wurde, durften die anderen Schüler dem Bericht zufolge ihre Klassenräume erstmal nicht verlassen. Der Unterricht wurde dann vorzeitig beendet und die Kinder mit einem Elternbrief, der über den Vorfall informierte, nach Hause geschickt.

