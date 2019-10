Justin und Hailey Bieber: Bei Sonnenuntergang gaben sie sich das Ja-Wort

Ein Jahr nach ihrer ganz privaten Hochzeit in New York haben Justin und Hailey Bieber noch einmal richtig groß geheiratet. Zuvor hatte sich der Popstar selbst ein Hochzeitsgeschenk gemacht.

Knapp ein Jahr ist es her, dass Justin Bieber (25, „Sorry“) und Hailey Baldwin (22) sich in New York ganz still und heimlich das Jawort gegeben haben. Am Montag haben sie nun noch einmal kirchlich geheiratet – und diesmal auch Familie und Freunde eingeladen. Das berichtet unter anderem das US-Magazin „People“.

In einer traumhaften privaten Zeremonie hätten der Sänger und das Model am Montagabend während des Sonnenuntergangs im Resort Montage Palmetto Bluff in South Carolina in einer kleinen Kapelle noch einmal Ja gesagt. 154 Gäste seien geladen gewesen – neben vielen Familienmitgliedern unter anderem auch berühmte Freunde wie Kendall Jenner (23), Camila Morrone (22), Joan Smalls (31) und Biebers Manager Scooter Braun (38).

Justin Bieber machte sich selbst ein Hochzeitsgeschenk

Direkt vor und nach der Zeremonie hätten die Gäste ein paar Cocktails genossen, bevor es für einen formelleren Empfang in einen Ballsaal ging, heißt es in dem Bericht. Für die musikalische Untermalung soll der kanadische Sänger und Grammy-Gewinner Daniel Caesar (24) gesorgt haben, der angeblich derzeit der Lieblingsmusiker der Biebers sein soll.

Schon vor der Zeremonie hatte das Brautpaar offenbar kräftig mit seinen Gästen gefeiert – und zwar am Vorabend. Wie das US-Promi-Portal „TMZ“ berichtet, hatten Justin und Hailey eine Party mit Jahrmarkt-Motto veranstaltet – mit Eiscreme, Süßigkeiten, Bowling, einer eigenen kleinen Tanzparty und mehreren Spielen. Gegen 1 Uhr morgens soll sogar ein große Schlacht mit Wasserpistolen ausgebrochen sein. Außerdem hätten die Biebers ihren Gästen den Herzschmerzfilm „Wie ein einziger Tag“ gezeigt.

Bieber selbst gab auch zumindest einen kleinen Einblick. Auf Instagram postete er am Hochzeitstag ein Bild einer Uhr des Nobelherstellers Audemars Piguet. „Hab mir selbst ein kleines Hochzeitsgeschenk besorgt“, schrieb der Sänger dazu.

RND/wue/spot